Великий мастурбатор: мужчина пытался онанировать трубой и поплатился

Врачи трудятся над пострадавшим / faceofmalawi.com

В Таиланде мужчина едва не остался без пениса - из-за крайне неудачной попытки мастурбации.

Как сообщает британский таблоид Daily mail, бедолага надел на половой орган носок, а потом засунул его в металлическую трубу. Однако вытащить пенис оттуда он не смог. В результате мужчина проходил так пятеро суток и лишь потом обратился в больницу.

Он поведал медикам, что ранее неоднократно мастурбировал с помощью промышленного оборудования, однако в такую ситуацию попал впервые.

Врачам пришлось три часа пилить трубу и потратить на это 25 лезвий. В конечном итоге, мужчина едва не остался без пениса. Сейчас он проходит реабилитацию в клинике.

Напомним, ранее врачи рассказали, какие секс-позы больше всего опасны для пенисов. Позднее сексолог рассказала, почему мужчины комплексуют из-за размеров пенисов.