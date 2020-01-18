Загрузить в багажник: эксперты рассказали, вреден ли анальный секс

Анальный секс / 365 дней

Оральным сексом в нынешнее распущенное время удивить практически никого невозможно. Теперь статус "для смелых и развратных" получил носит анальный секс.

Портал Cosmo опросил специалистов, которые в деталях поведали об анале.

По словам врача-проктолога Рустама Абдуллаева, вопрос о стопроцентной вредности анала до сих пор остается спорным. Однако, однозначно не стоит заниматься анальным сексом, имея диагностированное проктологическое заболевание. Кроме того, при таком виде интима гораздо выше риск получить венерическую болезнь.

Далее, сексолог Валерия Агинская рассказала, что женщина, готовясь к аналу, должна в первую очередь настроиться на получение удовольствия и максимально доверять мужчине. Далее, пускать пенис в анус нужно только после длинной и страстной прелюдии или вагинального / клиторального оргазма.

Напомним, ранее эксперт назвала топ-5 причин соглашаться на анальный секс. До этого в Сети появился топ-3 самых стойких мифов об анальном сексе.