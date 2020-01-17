Врач поделилась важнейшим фактом о молочке

Дневная норма молочки для взрослого человека - 1-2 порции, сообщила врач / УНИАН

В некоторых странах молочные продукты не являются обязательной частью здорового рациона, в день взрослым рекомендуют потреблять 1-2 порции молочки.

Порция йогурта - 200 г, порция молока - 250 мл, порция творога - 150 г, поделилась диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова в Instagram.

Врач отметила, что детям в возрасте до года не рекомендуют включать в рацион молоко, - это связано с ферментной недостаточностью.

"Если вам не нравится пить молоко, есть творог и т.д. - не надо, но следите за источниками кальция. А если любите - на здоровье", - посоветовала эксперт.

Ранее диетолог Светлана Фус сообщила, что в молочке содержится витамин А, который необходим организму для защиты дыхательных путей в зимний период.