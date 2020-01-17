Ротовая работа: эксперты рассказали, почему оральный секс полезен для женщин

Оральный секс / blog.i.ua

Несмотря ни на что, множество женщин по сей день отказывают заниматься с мужчинами оральным сексом. Дескать, мы не такие и не так нас воспитывали

Портал Единственная опросил экспертов, попросив рассказать, почему оральный секс полезен для женщин.

1. Оральный секс помогает при стрессе. Во время минета хорошо стимулируются нервные окончания на губах и вырабатывается гормон "окситоцин", имеющий расслабляющее действие. У дамы, практикующей оральный секс от пяти раз в неделю, реже случаются эпизоды стресса и истерики.

2. Оральный секс помогает в борьбе с вредными привычками. Медики объясняют позитивный эффект от минета, тем что при нем раздражаются нервные окончания в ротовой полости - похожие на сосание малышом груди матери. А оно, как известно, успокаивает нервную систему и снимает раздражительность. Минеты также помогают бросить курить и грызть ногти.

3. Оральный секс сжигает калории. Ученые утверждают, что 26 минут орального секса сжигают калории от сытной пиццы. А 53 минуты минета, увенчанного оргазмом, уничтожают калории от трех гамбургеров и пачки чипсов.

Напомним, ранее в Сети опубликовали топ-3 совета для шикарного орального секса. Ранее эксперты рассказали, как сделать оральный секс незабываемым.