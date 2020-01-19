Сколько хранить разные виды молока: совет от диетолога

Стерилизованное молоко в закрытом виде можно хранить около 6 месяцев, сообщила диетолог / УНИАН

Различные виды молока - пастеризованное, ультрапастеризованное и стерилизованное (маркируется как UHT-milk) - хранятся на протяжении разного периода времени.

Пастеризованное молоко в закрытом виде при температуре 4 ± 2 градуса хранится до 7 суток, сообщила в Instagram диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова.

Врач добавила, что ультрапастеризованное молоко при температуре 2 градуса можно хранить до 3-6 месяцев. Также эксперт сообщила, что стерилизованное молоко в закрытом виде может храниться около 6 месяцев.

"Учитывая соотношение пользы и безопасности, рекомендовано ультрапастеризованное или UHT-молоко. Его можно и беременным и детям…", - отметила диетолог.

Ранее Альбина Комиссарова сообщила, что в некоторых государствах молочные продукты не являются обязательной частью здорового рациона. По словам врача, в день взрослым рекомендуют потреблять 1-2 порции молочки.