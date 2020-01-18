"Старая дева и без денег": почему нельзя обметать человека веником

Веник таит в себе опасность, считают эзотерики / Instagram

Обычный веник может изменить вашу судьбу. Да то там изменить, он ее может испортить и пустить все планы коту под хвост.

Все мы не раз слышали, что нельзя, чтобы веник обметал вас. Это старинная примета, которую многие уже спустили на нет. Правда, примета касалась в основном девушек – якобы, девушка, которую обмели веником, так и останется вечной девой – мужа она себе точно не найдет.

И вот наконец высказались эзотерики.

Так вот, по мнению экспертов, "веник неудач" действительно может негативно повлиять на судьбу.

Почему нельзя "обметать" людей

Главред узнал у эзотериков, что обметая человека (не только девушек) можно лишить его удачи во всех сферах жизни – деньги, любовь, учеба, работа, здоровье…

По мнению эзотериков, между уборкой и судьбой человека – прямая связь. Эта связь обусловлена жизненной энергией, которую "отметают" от человека во время уборки.

Но самое страшное вот что: при обметании, вместе с мусором, человек "заражается" отрицательной энергией.

Отсюда берутся рассказы о том, что после обметания парня бросила девушка, его уволили или оштрафовали.

Что делать, когда подметают

Даже если человек подметает без задней мысли и не хочет вам причинить вреда, сам процесс от этого благородным не становится – бегите подальше, когда в комнате подметают. Находиться в одной комнате с веником судьбы чревато проблемами.

Что делать, если вас обмели?

Главное, не паниковать. Если вас обмели, что эзотерики советуют принять душ, или же помыть руки и ноги. По словам мистиков, вода может очищать не только видимую грязь.

Почему нельзя переступать через веник

Эксперты в области мистики говорят, что беременной нельзя переступать через веник — это к тяжелым родам. А если наступать на веник, то это приведет к судорогам.

Куда выбрасывать веник

После покупки нового веника старый необходимо выкинуть. Раньше считали, что на веник легко навести порчу на всю семью, ведь он связан с каждым жильцом. Поэтому выбрасывать его следует подальше от дома, чтобы никто не смог воспользоваться им во вред.

Старый веник, который выбросили рядом с домом — к болезням. Обычно это бессонница или более серьезные нарушения. Сжигать веник тоже противопоказано, так как в семье будут ссоры.

Напомним, ранее сообщалось, в повседневной жизни часто говорим "спасибо" многим и за что-то хорошее, и за плохое. При этом в попытке выглядеть в глазах окружающих подчеркнуто вежливым, мы говорим "спасибо" даже за сущий пустяк. Но эксперты говорят, что нельзя говорить "спасибо".