Минус один сантиметр за три минуты: эксперт показала супер тренировку

Екатерина Медушкина / Фото instagram.com/katya_medushkina

Диетолог и эксперт по правильному питанию Екатерина Медушкина, которая ранее рассказала, чем полезна растяжка тела и посоветовала растяжку для начинающих в домашних условиях, показала супер упражнение, которое поможет убрать один сантиметр с талии всего лишь за три минуты.

Упражнение отлично работает, когда надо оперативно подтянуть живот.

"Это своеобразная экспресс-помощь, чтобы, например, хорошо село облегающее платье или когда нужно именно сегодня выглядеть и чувствовать себя подтянутой на важной встрече", - написала эксперт в Instagram.

Для выполнения упражнения понадобится:

пол со скользкой поверхностью (линолеум, ламинат, паркет);

носки, которые будут скользить по поверхности.

Как выполнять упражнение:

Стать в положение планки, ладони поставить четко под плечами. Из этого положения уводить таз максимально вверх, направляя четко в потолок. А ногами скользить по полу, подтягивая их к себе и напрягая мышцы живота.

Ноги подтягиваются на выдохе, а на вдохе возвращаются в положение планки. Упражнение повторять 15-25 раз.

Фото instagram.com/katya_medushkina

Фото instagram.com/katya_medushkina

Читайте такжеКак легко проснуться утром: топ-5 упражнений для бодрости

Напомним, ранее Екатерина Медушкина показала комплекс упражнений, которые помогут подтянуть живот так, чтобы вместо ненавистного "желе" появились заветные "кубики". Кроме того, эксперт показала супер жиросжигающие упражнения.