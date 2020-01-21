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Минус один сантиметр за три минуты: эксперт показала супер тренировку

21 января 2020, 04:30

Упражнение станет экспресс-помощью, если нужно срочно надеть облегающее платье.

Екатерина Медушкина
Екатерина Медушкина / Фото instagram.com/katya_medushkina

Диетолог и эксперт по правильному питанию Екатерина Медушкина, которая ранее рассказала, чем полезна растяжка тела и посоветовала растяжку для начинающих в домашних условиях, показала супер упражнение, которое поможет убрать один сантиметр с талии всего лишь за три минуты.

Упражнение отлично работает, когда надо оперативно подтянуть живот.

"Это своеобразная экспресс-помощь, чтобы, например, хорошо село облегающее платье или когда нужно именно сегодня выглядеть и чувствовать себя подтянутой на важной встрече", - написала эксперт в Instagram.

Для выполнения упражнения понадобится:

  • пол со скользкой поверхностью (линолеум, ламинат, паркет);
  • носки, которые будут скользить по поверхности.

Как выполнять упражнение:

Стать в положение планки, ладони поставить четко под плечами. Из этого положения уводить таз максимально вверх, направляя четко в потолок. А ногами скользить по полу, подтягивая их к себе и напрягая мышцы живота.

Ноги подтягиваются на выдохе, а на вдохе возвращаются в положение планки. Упражнение повторять 15-25 раз.

Фото instagram.com/katya_medushkina
Фото instagram.com/katya_medushkina

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Напомним, ранее Екатерина Медушкина показала комплекс упражнений, которые помогут подтянуть живот так, чтобы вместо ненавистного "желе" появились заветные "кубики". Кроме того, эксперт показала супер жиросжигающие упражнения

Упражнение, чтобы за ??3 минуты УБРАТЬ ➖1 СМ с талии ⠀ Оно отлично работает, когда надо оперативно подтянуть живот. Это своеобразная экспресс-помощь, чтобы, например, хорошо село облегающее платье или когда нужно именно сегодня выглядеть и чувствовать себя подтянутой на важной встрече. ⠀ Итак, нам понадобится: ⠀ ✔️ пол со скользкой поверхностью (линолеум, ламинат, паркет) ✔️ носочки, которые будут скользить по этой поверхности ⠀ Становимся в положение планки, ладони стоят четко под плечами. ⠀ Из этого положения начинаем уводить таз максимально вверх, направляя четко в потолок. А ногами скользим по полу, подтягиваем их к себе, напрягая мышцы живота. На выдохе подтягиваем ноги к себе, на вдохе возвращаемся в положение планки. ⠀ Повторяем 15-25 раз. ⠀ Те, кому тема актуальна, могут найти на моем Ютуб-канале видео "3 простых упражнения ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ ЖИВОТА в домашних условиях" - и сделать еще два упражнения из этого мини-комплекса. ⠀ Они приводят ваш пресс в тонус, и через несколько минут ваша талия становится чуть меньше. Рекомендую сделать замер до упражнений и после и убедиться. ⠀ Сохраняйте пост в закладки - может пригодиться в любой момент ) И делитесь постом с подругами (нажмите на самолетик). ⠀ И пишите в комментариях - как вам упражнение? Тонизирует? ) ⠀ #КатяМедушкина_упражнения

Публикация от ??‍♀️ХУДЕЮТ ДАЖЕ НЕХУДЕЮЩИЕ (@katya_medushkina)

живот упражнения Екатерина Медушкина
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