"Крайне вредная привычка": врач объяснила, что нельзя делать перед сном

Употребление на ночь напитков, которые содержат кофеин, - крайне вредная привычка, предупредила врач / 1zoom.ru

Сомнолог Алена Гаврилова сообщила, что перед сном не стоит совершать ряд действий, в частности, засыпать под телевизором и использовать гаджеты, - это одни их самых опасных привычек.

Крайне вредная привычка - употребление на ночь напитков, которые содержат кофеин, в частности, крепкого чая и кофе, рассказала врач Вечерней Москве.

Собеседница добавила, что в перечень самых опасных привычек также входит переедание.

Сомнолог сказала, что перед сном необходимо есть с осторожностью - не нужно переедать, но и не стоит засыпать на голодный желудок, лучше сделать легкий перекус.

"…использование гаджетов перед сном и засыпание под телевизор - одна из самых вредных привычек. Дело в том, что мигающий и, в частности, синий свет влияет на выработку мелатонина - гормона сна - и мешает засыпанию… Интенсивная физическая нагрузка ухудшает качество сна", - заявила эксперт.

Ранее сообщалось, что на Земле 30% населения страдает из-за бессонницы. Напомним, в США ученые из Колумбийского университета пришли к выводу, что бессонницу может провоцировать избыток сахара в рационе.