Известный кардиохирург объяснил, от каких продуктов стоит отказаться

От сладостей стоит полностью отказаться, посоветовал врач / УНИАН

Известный кардиохирург, профессор Борис Тодуров сообщил, что людям стоит полностью отказаться от сладостей - сладкие фрукты, конфеты, пирожные.

Сладости не нужны даже тем, кто активно занимается спортом, приводит слова эксперта Обозреватель.

Врач подчеркнул, что глюкоза, фруктоза и сахароза заставляют поджелудочную железу работать в сумасшедшем ритме и вырабатывать огромное количество инсулина.

"…(это - Ред.) положительно на здоровье уж точно не отразится ни сейчас (приводит к ложному чувству голода, например), ни в перспективе (в частности, происходят гормональные сбои, развивается ожирение и прочее)", - предупредил Тодуров.

Ранее врач-диетолог Елена Толоконникова говорила, что можно включать в рацион "заменители" сладостей - натуральные продукты, в которых содержится больше всего глюкозы. Эксперт отметила, что "заменителями" сладостей являются кукуруза, свекла, острый перец чили, сладкий болгарский перец, репчатый лук и цветная капуста.