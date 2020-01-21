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Смертельный соблазн: ученые выяснили, какую опасность секс несет для здоровья

21 января 2020, 03:54

Секс и смерть - не зря начинаются с одной буквы. Они вечно идут рука об руку.

Секс
Секс. Иллюстративное фото / sex.missfit.ru

Довольно часто случается, что наслаждение от секса становится реально смертельным или предельно сильно угрожающим жизни пары.

Как сообщают западные СМИ, не прекращается изучение случаев, когда интимная близость едва не заканчивалась трагически.

К примеру, известно, что около 40 тысяч женщин в одних лишь США страдают от аллергии, которая возникает во время секса. Вопиющий в этом плане случай произошел в 2019-м в Испании. 30-летняя испанка, страдающая от аллергии на пенициллин, попала в больницу после того, как сделала минет мужчине, незадолго до этого принимавшему амоксициллин. Причиной симптомов стала его сперма как таковая, а именно попавший в нее антибиотик пенициллинового ряда.

Далее, отчасти похожий эпизод произошел в США, где 46-летняя американка столкнулась с аллергией после секса с мужем, принимавшим пенициллин. Кроме того, рассказывается о некоторых случаях, когда аллергическую реакцию вызывали продукты питания, употребленные партнерами.

Напомним, ранее ученые рассказали, какие привычки хуже всего влияют на секс. До этого ученые установили, чем полезен для здоровья регулярный секс "по любви".

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