Врач рассказала, кому нельзя пить минералку

Минеральная вода бывает трех видов/ Фото pixabay.com

Минеральная вода может быть и не такой уж и полезной, как мы привыкли о ней думать. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина и предупредила, что злоупотребление минеральной водой может привести к возникновению серьезных заболеваний.

Минеральная вода - виды

Минеральная вода может быть трех видов: столовая, лечебно-столовая и лечебная. Виды минеральной воды отличаются по уровню концентрации солей, сообщает VM.ru. Так, в одном литре столовой воды содержится примерно три грамма растворенной соли, в лечебно-столовой – три-десять, а у лечебной – около 10 граммов. Кроме того, виды минералки различаются по водородным показателям.

Минеральная вода - польза и вред

Пить минеральную воду можно далеко не всем. В частности, по словам Соломатиной, обычную столовую воду можно употреблять в неограниченных количествах – около двух литров в сутки.

Лечебную минеральную воду лучше пить только по медицинским показаниям. Это могут быть заболевания кишечника, поджелудочной железы, печени, мочевых путей, а также при подагре, гастрите и язве.

В то же время бездумное употребление минеральной воды с большим содержанием кальция может спровоцировать образование камней в почках, предупредила врач. Кроме того, неограниченное распитие минералки может привести к гиперкальциемии, образованию тромбов и аритмии.

Напомним, ранее педиатр, кандидат медицинских наук, ведущий программы Школа доктора Комаровского Евгений Комаровский рассказал, как правильно поить детей.