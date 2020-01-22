Когда не тянет в койку: топ-3 причин, снижающих желание секса

Секс. Иллюстративное фото / vecherka.ee/

Усталость, стресс и некачественное питание - самые распространенные причины, снижающие половое влечение. Для того, чтобы исправить ситуацию, необходимо решить эти проблемы.

Соответствующее сообщение опубликовал портал The Health Site. Ученые составили топ-3 самых популярных причин снижения либидо.

№1.Проблема щитовидной железы

Согласно исследованиям, проблемы со щитовидной железой часто влияют на половое влечение.

№2. Нехватка физических нагрузок

Малоподвижный образ жизни, проблемы с лишним весом, напряжение психики влияют на выработку гормонов - в первую очередь "половых" (тестостерона и эстрогена).

№3. Депрессия

Депрессия либо любое другое психическое заболевание также может повлиять на желание заниматься сексом. В случае, если человек принимает антидепрессанты, то это тоже часто приводит к низкому половому влечению и аноргазмии.

Напомним, ранее ученые рассказали, какие продукты "убивают" желания заниматься сексом. До этого исследователи поведали, как связаны хриплый голос и желание женщин заняться сексом.