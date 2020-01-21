Смертельный коронавирус из Китая: симптомы, жертвы и распространение

Смертельный коронавирус в Китае / РБК

В Китае недавно обнаружили опасный коронавирус нового типа, что стало одной из важных тем в мировом здравоохранении.

Китайский коронавирус - что это

Коронавирусы (Coronaviridae) - это семейство, включающее на январь 2020 года 39 видов вирусов, объединённых в 2 подсемейства, которые поражают человека, кошек, птиц, собак, крупный рогатый скот, свиней и зайцев. Впервые вирус был выделен в 1965 году у пациента с острым ринитом.

Отметим, коронавирусов, которые передаются человеку, было известно до недавнего времени всего 6. Но вспышка вирусной пневмонии в Китае выявила седьмой, неизвестный до сих пор штамм коронавируса 2019-nCoV.

Коронавирус 2019-nCoV в Китае был зарегистрирован в декабре прошлого года в центральной части страны, в городе Ухани. Изначально его приняли за пневмонию. Но позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид тяжелого острого респираторного синдрома, вызванного коронавирусной инфекцией.

На данный момент в Китае зарегистрировано около 300 заболевших вирусной пневмонией. Коронавирус ncov распространяется в больших городах: в Пекине (на севере страны), Шанхае (на востоке) и Шэньчжэне (на юге).

От китайского коронавируса уже умерло 6 человек. По неподтвержденным данным, есть заболевший и на Филиппинах. Скорее всего заражение произошло от животных на оптовом рынке. Вирус уже распространился на Японию, Таиланд, Южную Корею.

Китайский коронавирус - симптомы

Симптомы китайского коронавируса схожи с симптомами гриппа: высокая температура, озноб, тахикардия, затрудненность дыхания. Прогрессирующая одышка – один из главных симптомов вирусной пневмонии.

Больному китайским коронавирусом назначается терапия, основанная на приеме антибактериальных средства широкого спектра. Лечение проходит в инфекционном стационаре. При развитии заболевания - атипичной пневмонии - назначаются антибиотиков с противовирусным средством и глюкокортикостероидами.

Из-за того, что китайские врача подтвердили способность распространения коронавируса и передачу его от человека к человеку, США начали изобретать вакцину от заболевания.

Также медики предупреждают, что число заболевших может коронавирусом в Китае может вырасти в связи с предстоящим празднованием китайского Нового года. Есть опасность распространения вируса на другие страны.

Из-за опасности того, что китайские туристы могут завести вирус, КНДР закрыла государственные границы от Китая.

Коронавирус в Украине

Чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине, МОЗ опубликовал памятку, в которой указал, каких правил следует придерживаться, чтобы не подхватить опасный недуг.

мыть руки с мылом или вытирать их салфетками с содержанием спирта;

по возможности избегать тесного контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа;

хорошо проваривать мясо и яйца перед употреблением в пищу;

избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом.

Напомним, ранее сообщалось, ВОЗ созывает экстренное заседание в среду, 22 января, из-за обнаруженного в Китае вируса и опасности масштабной эпидемии.