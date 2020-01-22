Китайский коронавирус атакует: врач дала важные советы украинцам

Смертельный коронавирус в Китае уже инфицировал 440 человек/ Фото Reuters

Китай атаковал новый смертельный коронавирус 2019-nCoV, инфекция распространилась уже даже за пределы страны. Однако, украинцев призывают не паниковать, а воздержаться от поездок в потенциально опасные районы и соблюдать правила гигиены. Об этом заявила врач-инфекционист Евгения Менжулина.

По ее словам, медики на местах будут следовать инструкциям и клиническим протоколам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"А сейчас все, что мы можем сделать – строгий карантин больного человека, который в анамнезе находился в эндемичных зонах", – сказала Менжулина в эфире ObozTV.

Тем украинцам, которые могли находиться в районах распространения инфекции, Менжулина посоветовала соблюдать общие правила гигиены:

мыть руки;

проветривать помещение;

носить индивидуальные маски;

не контактировать близко с человеком, у которого есть какая-то симптоматика инфекции.

Кроме того, Менжулина предостерегла украинцев от поездок в потенциально опасные регионы. При этом она призвала не "становиться жертвой маркетинга" и скупать в аптеках какие-либо препараты

"Как мы можем усилить иммунитет – это здоровое питание, нормированный сон и режим труда и отдыха. Это самое главное правило", – резюмировала врач.

Напомним, уже 440 человек в 13 провинциях Китая заразились новым коронавирусом. Кроме того зафиксированы девять жертв нового опасного вируса. Центром нового типа вируса считается китайский город Ухань в провинции Хубэй - там зарегистрировано большинство случаев заболевания.

Кроме того единичные случаи заболевания зафиксированы в Южной Корее, Японии, Таиланде, США. В частности, в штате Вашингтон подтвержден первый случай заболевания в США новой разновидностью смертельного коронавируса. Пациента изначально госпитализировали с симптомами пневмонии. Затем стало известно, что мужчина недавно приехал их китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка заболевания.