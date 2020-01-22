Стало известно, когда появится вакцина от китайского коронавируса

Смертельный коронавирус в Китае уже инфицировал 440 человек / Фото Reuters

Национальный институт здравоохранения США срочно занялся созданием вакцины против нового коронавируса, который уже убил девять человек в Китае.

Первая фаза клинических испытаний может состояться через несколько месяцев. Такой прогноз сделал директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи, передает CNN. При этом вакцина будет доступна не раньше, чем через год.

Над созданием вакцины против коронавирус 2019-ncov работают ученые из Техаса, Нью-Йорка и Китая. Эксперты отмечают, что разработать вакцину для коронавирусов менее сложно, чем для других вирусов, таких как ВИЧ или грипп.

"Урок, который мы извлекли, заключается в том, что коронавирусные инфекции являются серьезными и представляют собой одну из самых новых и серьезных угроз для здоровья во всем мире", - отметил доктор Питер Хотез, ученый по вакцинам из Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне.

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Напомним, в России зафиксировали первый случай возможного инфицирования смертельным коронавирусом 2019-nCoV. Из Китая в аэропорт Хабаровска ночным рейсом 21 января прибыла пассажирка из Китая с подозрением смертельный коронавирус nCoV. При проверке всех пассажиров борта, у нее обнаружили высокую температуру.

Кроме того единичные случаи заболевания зафиксированы в Южной Корее, Японии, Таиланде, США.