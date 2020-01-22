Комаровский предупредил об опасности грелки

Использование грелки может привести к разрыву аппендикса, предупредил Евгений Комаровский / Скриншот

Евгений Комаровский - педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий программы Школа доктора Комаровского, сообщил, что из-за использования грелки при остром аппендиците воспаленный аппендикс может разорваться.

Грелку нельзя класть на живот, в частности, при гнойно-воспалительных процессах, поделился медик в Instagram.

Эксперт подчеркнул, что грелку на живот может назначить только врач.

"Грелка на живот и мама противопоказаны друг другу. Все. Забыли слово грелка на живот, пока это слово не произнес врач", - отметил кандидат наук.

Ранее Евгений Комаровский "ткнул носом" родителей в важную обязанность. Педиатр утверждал, что родители обязаны показывать врачу любую сыпь, которая появилась на теле малыша.