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Комаровский предупредил об опасности грелки

22 января 2020, 13:11

Грелка на живот кладется только по назначению врача, подчеркнул педиатр.

Евгений Комаровский предупредил, что использование грелки может привести к разрыву аппендикса - Грелка на живот
Использование грелки может привести к разрыву аппендикса, предупредил Евгений Комаровский / Скриншот

Евгений Комаровский - педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий программы Школа доктора Комаровского, сообщил, что из-за использования грелки при остром аппендиците воспаленный аппендикс может разорваться.

Грелку нельзя класть на живот, в частности, при гнойно-воспалительных процессах, поделился медик в Instagram. 

Эксперт подчеркнул, что грелку на живот может назначить только врач.

"Грелка на живот и мама противопоказаны друг другу. Все. Забыли слово грелка на живот, пока это слово не произнес врач", - отметил кандидат наук.

Ранее Евгений Комаровский "ткнул носом" родителей в важную обязанность. Педиатр утверждал, что родители обязаны показывать врачу любую сыпь, которая появилась на теле малыша.

Евгений Комаровский грелка
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