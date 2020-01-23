"Заложники грандиозного эксперимента": Комаровский указал на угрозы гаджетов для детей

Гаджеты могут нести угрозы для маленьких детей, предупредил Евгений Комаровский / УНИАН

Педиатр, кандидат медицинских наук, ведущий программы Школа доктора Комаровского - Евгений Комаровский - сообщил, что использование ребенком гаджетов до познания основ устройства жизни может повлиять на психику.

Из-за использования гаджетов в раннем возрасте у малышей может нарушиться координация движения, из-за чего возможны травмы, написал врач на своей странице в Instagram.

По его словам, никто не знает, к чему приведет то, что ребенок в период формирования вместо физической активности будет сидеть и смотреть в мерцающий экран, родители и дети - "заложники грандиозного эксперимента".

"Если ребенок использует гаджеты до того, как начинает познавать основы устройства жизни, скорее всего, это может влиять на психику, нарушать координацию движений, приводить к травматизму и так далее… Как врач я категорически против компьютерных игр до двухлетнего возраста", - добавил педиатр.

Ранее Евгения Комаровского поделился, что родителям необходимо правильно любить своих детей. Врач подчеркнул, что малышам нужно уделять внимание, а не просто давать сладости.