Впитать силу земли: как уговорить женщину на анальный секс

Анальный секс / Teletype

Что сказать - редкому мужчине не приходила в голову идея устроить анальный секс с возлюбленной.

Портал Wedding составил небольшой гид по тому, как лучше всего уговорить даму на анал.

Сперва стоит нежно поглаживать ее ягодицы и следить за реакцией. Если мышцы расслабляются – хороший знак. Отличный способ склонить даму к анальному сексу - готовить ее как будто ко второй утрате девственности. Если же даме не нравятся ласки мужчины или просто она в дурном настроении – лучше всего повторить свои попытки в другой раз.

Если же женщина явно кайфует, то нужно аккуратно проникнуть кончиком среднего пальца через наружное мышечное колечко ануса. Ведь удовольствие при анальном сексе состоит в заполнении пространства. Если все успешно, то можно подключать большой. Если и тут все хорошо – то лишь тогда нужно аккуратно проникать пенисом (предварительно, естественно, стоит запастись смазкой) - используя позы на боку. Но пенетрационные движения должны быть очень медленны и нежны, иначе мужчина рискует надолго отвратить даму от анала.

Напомним, ранее эксперты рассказали, вреден ли анальный секс. До этого медики поведали о преимуществах с недостатками анального секса.



