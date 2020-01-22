В Китае резко увеличилось число жертв неизличимого вируса

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Возросло количество жертв китайского коронавируса 2019-nCoV. По словам главы комитета по делам здравоохранения провинции Хубэй Ян Юньянь по состоянию на среду, 22 января, погибли 17 человек.

При этом отмечается, что всего короновирус нового типа поразил 444 человека.

"По данным на 20:00 по местному времени количество инфицированных в провинции Хубэй составило 444, 17 человек умерли", - говорится в сообщении ТАСС.

При этом президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что в стране возможно зафиксировали случай заражения коронавирусом в штате Тамаулипасе. Пациент на данный момент находится под наблюдением медиков.

В свою очередь Китай объявил о закрытии границ для иностранных туристов. Таким образом, власти пытаются предотвратить дальнейшее распространение вируса.

"В качестве меры предосторожности КНДР временно закрыла границу для въезда иностранных туристов с 22 января. Если у вас забронированы туры на эти даты, наши сотрудники свяжутся с вами для уточнения деталей", - указано в сообщении.

Стоит отметить, что короновирус 2019-ncov вызывает пневмонию, которая тяжело поддается лечению, что обуславливает высокий процент смертности.

Как ранее сообщал Главред, китайский коронавирус уже появился в России и "скосил" двух человек.