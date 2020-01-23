Угодить боброчесу: топ-3 техники классного и приятного минета

Минет / Cosmo

Наверное, самый распространенный способ для женщины хорошо приласкать мужчину - просто сделать минет.

Портал Cosmo опросил сексологов и спросил у них - "Как правильно и легко женщинам практиковать оральный секс"

№1. Техника "Чудная долина".

Долина счастья — это боковая стимуляция ствола члена сначала тыльной стороной языка, а затем боковая стимуляция всасывающими движениями крайней плоти.

№2. Техника "Пылающая щека".

Ласки головки члена — ведь именно эта его часть самая чувствительная. Тут дама должна качественно стимулировать головку (устье уретры, "щечки" и купол), упирая ее в свою мягкую щеку.

№3. Техника "Восьмерка бесконечности".

Женщина должна обнимать губами пенис и медленно двигаться вниз — по-максимуму глубоко. Достигнув нижней точки, нужно аккуратно нарисовать носом восьмерку несколько раз и подниматься обратно, не переставая выписывать ту же цифру.

Напомним, ранее сексолог назвала лучшие техники для глубокого минета. До этого в в Сети появился топ-3 техник хорошего и приятного минета.