Смертельный китайский вирус добрался до Филиппин: подробности

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Смертельный китайский коронавирус добрался до Филиппин. С подозрением на заражение коронавирусом нового типа госпитализировали пятилетнего мальчика после поездки в Ухань.

"Филиппинские органы здравоохранения расследуют случай заражения пятилетнего китайского мальчика, который путешествовал в Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус, после того, как он проявил симптомы гриппа после приезда в страну", - сообщает ABC-CBN.

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При этом указано, что медики подтвердили заражение ребенка коронавирусом, но не знают, какой именно это штамм

"Он был госпитализирован через несколько часов после приезда в город Себу в центральной части Филиппин вместе с матерью после того, как у него возникла лихорадка, раздражение горла и кашель", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Главред, в Китае резко возросло число жертв неизлечимого вируса.