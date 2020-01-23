Коронавирус в Китае убил еще больше людей: новые сведения

Коронавирус в Китае убил 25 человек / Reuters

Коронавирус в Китае убил еще большее количество людей - от нового типа вируса умерли 25 инфицированных.

Всего в стране зафиксировано более 600 случаев заражения коронавирусом, пишет Sky News, ссылаясь на данные китайских властей.

По их сведениям, в Китае общее количество случаев заражения коронавирусом возросло до 616.

"Количество людей, умерших из-за нового вируса в Китае, возросло до 25", - отмечается в материале.

Напомним, в Китае людей "косит" коронавирус 2019-nCoV. Эпицентром вспышки вируса считается город Ухань, в котором проживают 11 млн человек, его полностью закрыли.

Ранее сообщалось, что от коронавируса в Китае умерли 17 человек. Коронавирус нового типа в Украине не зафиксирован.

Справка. Коронавирусы - это семейство вирусов, в которое по состоянию на январь 2020 года входили 39 видов вирусов, объединенных в два подсемейства, они поражают человека, кошек, птиц, собак, крупный рогатый скот, свиней и зайцев.

Коронавирус впервые был выделен в 1965-м у пациента с острым ринитом. До недавнего времени было известно только шесть коронавирусов, которые передаются человеку.