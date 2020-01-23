Ученые обнаружили неожиданный источник смертельного коронавируса в Китае

Змеи / Reuters

Ученые считают, что смогли определить источник смертельного китайского коронавируса. Предположительно, эпидемию пневмонии вызвали змеи.

По данным Medical Journal of Virusology, новый вирус появился в результате генетического скрещивания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.

После того, как ученые исследовали геном нового коронавируса, то стало известно, что скорее всего змеи стали причиной появления 2019‐nCoV. При этом сообщается, что именно китайский крайт и китайская кобра носители нового коронавируса.

Отмечается, что этих змей могли продавать на рынке морепродуктов в Ухане, где и была зафиксирована вспышка вируса в Китае.

Как ранее сообщал Главред, в Китае новый коронавирус 2019‐nCoV унес жизни 25 инфицированных. Власти Китая объявили карантин в Ухане.