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Ученые обнаружили неожиданный источник смертельного коронавируса в Китае

23 января 2020, 12:55

Ученые считают, что новый коронавирус является результатом генетического скрещивания.

Змеи
Змеи / Reuters

Ученые считают, что смогли определить источник смертельного китайского коронавируса. Предположительно, эпидемию пневмонии вызвали змеи.

По данным Medical Journal of Virusology, новый вирус появился в результате генетического скрещивания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.

После того, как ученые исследовали геном нового коронавируса, то стало известно, что скорее всего змеи стали причиной появления 2019‐nCoV. При этом сообщается, что именно китайский крайт и китайская кобра носители нового коронавируса.

Отмечается, что этих змей могли продавать на рынке морепродуктов в Ухане, где и была зафиксирована вспышка вируса в Китае.

Как ранее сообщал Главред, в Китае новый коронавирус 2019‐nCoV унес жизни 25 инфицированных. Власти Китая объявили карантин в Ухане.

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