Ученые обнаружили неожиданный источник смертельного коронавируса в Китае

Ученые считают, что новый коронавирус является результатом генетического скрещивания.
Ученые считают, что смогли определить источник смертельного китайского коронавируса. Предположительно, эпидемию пневмонии вызвали змеи.
По данным Medical Journal of Virusology, новый вирус появился в результате генетического скрещивания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.
После того, как ученые исследовали геном нового коронавируса, то стало известно, что скорее всего змеи стали причиной появления 2019‐nCoV. При этом сообщается, что именно китайский крайт и китайская кобра носители нового коронавируса.
Отмечается, что этих змей могли продавать на рынке морепродуктов в Ухане, где и была зафиксирована вспышка вируса в Китае.
Как ранее сообщал Главред, в Китае новый коронавирус 2019‐nCoV унес жизни 25 инфицированных. Власти Китая объявили карантин в Ухане.