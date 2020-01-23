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Первый излечившийся: в Китае нашли лекарство от коронавируса

23 января 2020, 15:03

Симптомы коронавируса 2019-nCoV удалось вылечить.

Китайский коронавирус – лекарство найдено – Коронавирус новости
Китайский коронавирус – лекарство найдено – Коронавирус новости / Reuters

Китайский коронавирус частично побежден: найденное лекарство помогло, как минимум, одному пациенту.

Специалисты Уханьского университета вылечили 53-летнего пациента при помощи экстракорпоральной оксигенации, то есть насытив его кровь кислородом. Это первый подобный случай.

Мужчина подхватил коронавирус 2019-nCoV в провинции Хубэй. Там же и получил лечение, сообщает ТАСС.

По последним данным, коронавирус в Китае убил еще большее количество людей: от нового типа вируса умерли 25 инфицированных. Всего в стране зафиксировано более 600 случаев заражения коронавирусом.

Чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине, МОЗ опубликовал памятку, в которой указал, каких правил следует придерживаться, чтобы не подхватить коронавирус нового типа.

коронавирус лекарство Новости Китая
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