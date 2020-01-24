Постельная гимнастика: ученые рассказали, как влияет на здоровье регулярный секс

Секс. Иллюстративное фото / otnosheniya.temaretik.com/

Регулярный и качественный секс приносит человеку ощущение счастья.

К такому выводу после долгих исследований пришли западные ученые. По их данным, регулярный интим повышает настроение и стимулируют интерес к работе и любой другой деятельности.

Особенно такой эффект наблюдается у женщин, которые которые ценят эстетическую составляющую секса. Мужчины же, регулярно занимающиеся сексом, снижают себе риск инсульта и инфаркта в ранние годы.

Люди же, который занимаются сексом реже раза в месяц, гораздо менее устойчивы перед сезонными инфекциями. Также мало пользы здоровья приносят интим по принуждению или в формате "долг перед супругом".

Напомним, ранее ученые рассказали, как связаны секс и менопауза. До этого эксперты рассказали, как управлять анальным сексом.