Ученые рассказали, как легко и просто улучшить сон и секс

Секс. Иллюстративное фото / depositphotos

Западные эксперты рассказали о простых способах улучшения секса и сна. Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид Daily Mail.

№1. Работа возле окна. Офисные работники, которые сидели рядом со стеклами, спали в среднем на 46 минут больше на протяжении рабочей недели, чем те, кто работал в безоконных.

№2. Сделать двухнедельный перерыв в сексе - если люди в браке или в долгих отношениях.

№3. Бег или ходьба в течение 30 минут каждые сутки.

№4. Проверка аптечки на предмет повседневных лекарств, которые могут действовать как антивиагра (снижая тягу к сексу и работоспособность).

№5. Изменить интим с постоянным партнером – к примеру, заняться сексом в другой комнате.

Напомним, ранее ученые рассказали, как взаимосвязаны секс и сон. До этого исследователи поведали, чем опасен для здоровья страстный секс.