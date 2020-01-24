Коронавирус из посылок AliExpress: медик рассказала, как защититься

Смертельный коронавирус бушует в Китае / Фото Reuters

Вероятность передачи коронавируса через посылки сервиса AliExpress, которые поступают из Китая, пока находится на уровне догадок и предположений, заявила врач-ревматолог, семейный врач Людмила Смолина.

Вместе с тем она обратила внимание на то, что в животном мире до мутации коронавирус nCoV передавался фекально-орально, поэтому можно предположить, что подобный механизм передачи возможен и в человеческом мире.

В этой связи врач советует чаще выполнять элементарные правила гигиены и не забывать мыть руки.

Кроме того, медик также обратила внимание на то, что посылки, в частности из AliExpress, можно подвергать дополнительным мерам безопасности, их содержимое желательно дезинфицировать.

Читайте такжеВ ВОЗ приняли решение по опасному китайскому коронавирусу"Если вещь можно вымыть с мылом или постирать, ее надо вымыть или постирать. Если она может быть подвергнута термической обработке, это нужно сделать", – порекомендовала Смолина в комментарии Обозревателю.

Обратим внимание, что в AliExpress уже прокомментировали угрозы для потребителей в связи с распространением в КНР коронавируса.

"Нет никаких доказательств того, что упаковки или их содержимое несут какие-либо риски", - цитирует РИА Новости представителя Алиэкспресс.

Напомним, ранее медик рассказала, как коронавирус из Китая может попасть в Украину.