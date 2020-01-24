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Опасность для всех: Комаровский предупредил об угрозе коронавируса

24 января 2020, 11:00

Симптомы коронавируса схожи с ОРВИ, подчеркнул Евгений Комаровский.

коронавирус из Китая
В Китае произошла вспышка коронавируса / Фото Reuters

Популярный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский прокомментировал ситуацию вокруг того, как стремительно коронавирус 2019-nCoV распространяется по планете.

Доктор высказал мнение, что Украина находится достаточно далеко от центра распространения вируса в Китае, поэтому риски сводится к минимуму.

В то же время Комаровский обратил внимание на то, что коронавирус nCoV опасен из-за того, что ни у кого нет к нему иммунитета.

"Что реально плохо – вирус новый, заболеть могут реально все. Уже доказана возможность передачи от человека – человеку. На носу китайский Новый год. Шансы того, что вирус разнесется по миру просто огромные. Плюс сейчас сезон гриппа", – подчеркнул он в ролике на YouTube.

Читайте такжеВ ВОЗ приняли решение по опасному китайскому коронавирусуДоктор Комаровский добавил, что симптомы коронавируса схожи с ОРВИ, а это значит, что диагностировать его могут только специальные тесты.

"Коронавирус вызывает огромное количество болезней у человека и у других млекопитающих. Что из всего этого нам? Да ничего. Меры профилактики как для обычного гриппа. Главное не паниковать", - утверждает педиатр.

Он добавил, что следует обращать внимание на лечение уже заболевших (особенно стариков и детей) и повышение иммунитета (защиту слизистой, сокращение посещения людных мест).

Напомним, ранее медик рассказала, как защититься от передачи коронавируса через посылки AliExpress.

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