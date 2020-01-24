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В Украине зафиксировано 3 подозрения на жуткий вирус из Китая - подробности

24 января 2020, 18:18

В Украине по состоянию на 24 января зафиксировано три подозрения на коронавирус.

Зоряна Скалецкая
Зоряна Скалецкая / Фото: УНИАН

В Украине по состоянию на 24 января были зафиксированы три подозрения на заражение новым смертельным вирусом из Китая.

Такие результаты обследования озвучила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время брифинга.

По информации МОЗ, в 2 случаях диагноз не подтвердился, еще 1 – ситуация пока расследуется. Регионы, в которых возникла угроза, названы не были.

"Министерство принимает все меры для своевременного обнаружения коронавируса в Украине. Наше главное задание – не допустить проникновение заболевания в Украине", – рассказала Скалецкая, пообещав проводить подобные брифинги каждую неделю

Также она заверила, что Украина готова к подобным вызовам.

В МОЗ также рассказали, что для подтверждения наличия нового вируса необходимо 2-3 недели для проведения исследования в референс-лабораториях Европы.

Ранее известный доктор Комаровский предупредил об угрозе коронавируса.

коронавирус МОЗ новости Украины Зоряна Скалецкая
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