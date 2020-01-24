Сражаться до конца: медик рассказал, как бороться с коронавирусом

Коронавирус / Reuters

Известный медик и эксперт-эпидемиолог Сергей Токарев дал краткую оценку сложной ситуации, образовавшейся вокруг инфекции, получившей название новый коронавирус из Китая.

"Если говорить с позиции данных, что у нас есть, то вирус передается от человека к человеку. Основной путь — воздушно-капельный. В большей степени риску подвергаются лица с ослабленным иммунитетом: дети, пожилые люди и лица, имеющие хронические заболевания", — цитирует его портал URA.

По утверждению Токарева, людям для борьбы в формате вирус в Китае стоит использовать медицинские маски, которые необходимо заменять каждые сто двадцать минут, а также тщательно следить за своей гигиеной.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал ситуацию вокруг распространения коронавируса 2019-nCoV и постарался успокоить украинцев.

Позднее СМИ сообщали, что в Китае количество умерших от нового коронавируса увеличилось до 26 человек, а число подтвержденных эпизодов заболевания составляет около 830.