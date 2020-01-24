Коронавирус в Киеве: какая клиника будет принимать больных

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В том случае, если в аэропорту Борисполь обнаружат пассажиров с подозрением на коронавирус, их немедленно доставят в Александровскую клиническую больницу.

По информации генерального директора ЦОЗ Минздрава Украины Игорь Кузина, медики получают информацию о ситуации на борту еще до его приземления.

"За полчаса до того, как будет приземление воздушного судна, проходит информирование в рамках аэропорта по ситуации на борту. Также заполняется вся необходимая документация. Для воздушных судов есть документ, предусмотренный международно-санитарными правилами, который называется воздушная декларация судна, в ней есть специальная медицинская часть. Она заполняется, туда заносится информация обо всех жалобах, поступавших в течение полета. Когда эта информация внесена, передана на землю, дается разрешение на приземление этого самолета", - сказал Кузин.

Получи эту важную информацию, врач-эпидемиолог проводит переговоры с бортпроводником, опрашивая при необходимости лиц у которых есть подозрение на вирус или определенные жалобы.

Специалисты, которые будут доставлять пациентов с подозрением на коронавирус в больницу, будут иметь спецодежду.

"По определенным больницам есть маршруты. Например, в городе Киеве такая клиника - Александровская клиническая больница, есть определенные койки, на которые госпитализируются такие пациенты", - отметил председатель ЦОЗ.

Александровская клиническая больнца находится по адресу - Киев, ул. Шелковичная, 39/1.

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