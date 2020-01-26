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Ловкое языкознание: сексолог рассказала, как получить от мужчины хороший куннилингус

26 января 2020, 03:01

Оказывается, добиться от мужчины качественной работы языком в вагине - довольно просто.

Оральный секс
Оральный секс. Иллюстративное фото / Lady

Вряд ли много женщин честно заявят - дескать, куннилингус от мужчины - мерзкая вещь. Напротив, хватает дам, которые мечтают, чтобы верткий язык возлюбленного довел их до оргазма.

Сексолог Валерия Агинская для портала Cosmo рассказала, как женщине добиться того, чтобы мужчина сделал куннилингус. 

Совет №1. Мужчина должен видеть, что даме действительно чертовски нравится делать минет. И никакого принуждения. Тогда он окажется заражен страстью и с удовольствием погрузит язык куда-надо.

Совет №2. Перед сексом нужно принимать душ с интимным гелем. Вагина имеет кислую среду, как и такой гель (а не щелочную, как стандартное мыло). Возбужденный пикантным запахом, мужчина не откажет.

Совет №3. Засветить "товар" в позе 69.  Здесь достаточно расположить гениталии в пределах досягаемости языка мужчины и показать бедрами ваше возбуждение, параллельно самозабвенно делая минет. Партнер без труда поймет смысл намека и, если все сделано правильно, согласится на куннилингус.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как женщине получить хороший куннилингус. Позднее порноактрисы дали советы по хорошему минету и куннилингусу.

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