Коронавирус в Китае продолжает "косить" людей: новое число жертв

В Китае коронавирус убил уже 41 человека / Reuters

Коронавирус нового типа в Китае унес жизни уже 41 человека - в провинции Хубэй умерли еще 15 инфицированных.

Люди умерли в результате пневмонии, которую вызвал коронавирус, пишет Agence France-Presse.

По данным агентства Reuters, общее количество заболевших возросло до 1 тысячи 287 человек.

В город Ухань, в котором проживают 11 млн человек, - эпицентр вспышки коронавируса - в рамках мер по сдерживанию нового вируса власти Китая решили доставить свыше 2 млн масок и увеличить поставки продуктов питания и предметов первой необходимости, сообщает Синьхуа.

Ранее сообщалось, что в Китае людей "косит" коронавирус 2019-nCoV. Эпицентр вспышки вируса - город Ухань - полностью закрыли. СМИ узнали 23 января, что в Китае коронавирус унес жизни 25 человек, а количество заболевших возросло до 616.

Позже появилась информация, что коронавирус нового типа зафиксировали и в других странах, в частности, во Франции. Коронавирус в Украине не зафиксирован.

Основные симптомы коронавируса: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание. СМИ писали, что медикам Шанхая удалось вылечить первого пациента, зараженного новым вирусом.