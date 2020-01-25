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От сыра куска ждет здоровье беда: назван очень вредный сыр

25 января 2020, 10:17

Ученые назвали сыр, в котором сыр присутствует только в названии. Чтобы не оказаться на больничной койке, от него лучше отказаться вообще.

Назван сыр, который негативно влияет на здоровье человека / Instagram

Не всякий сыр полезен для здоровья. На полках магазинов полно сыра, который является ядом замедленного действия. Да-да, самым настоящим ядом, и это не преувеличение.

И этот опасный для здоровья сыр – плавленый.

О пользе и вреде плавленого сыра давно и много судачат медики и эксперты в области питания. И вот "свои пять копеек" в вопрос пользы и вредя плавленого сыра вставили ученые.

Почему плавленый сыр вреден

Сыр в плавленом сыре присутствует только в наименовании. А сыром там и не пахнет. Ученые определили, что большинство производителей используют растительные жиры в продукте. Также в плавленый сыр добавляют консерванты.

Растительные жиры и консерванты очень выгодны производителям, ведь благодаря им цена продукта очень низкая.

А о последствиях для организма человека мало кто думает.

Плавленый сыр вред для здоровья

На самом желе растительные жиры и консерванты убивают клетки, мешают им восстанавливаться и значительно ухудшают пищеварение.  

Но это еще не самое страшное. Самый неприятный "сюрприз" — это канцерогены, которыми напичкан плавленый сыр.

Канцерогены влияют на давление и общее состояние человека. Этот химикат в совокупности с солью задерживает жидкость в организме, что приводит к отёкам и проблемам с сердечно-сосудистой системой. Отёчность может проявляться в виде опухших ног или визуального увеличение тела.

При этом обратите внимание, поедание плавленого сыра бьёт и по сердечно-сосудистой системе. Вы внезапно можете обнаружить, что у вас гипертония. Так вот, все это расплата за плавленый сыр: кусочек сыра скушал – работу сердца нарушил.

Для проверки в магазине нужно внимательно изучать состав сыра. В нём не должно быть аббревиатуры PS, что означает полистирол, который нельзя использовать для упаковки пищевых продуктов. Чтобы стать жертвой дешёвой продукции следует тщательно выбирать продукты и изучать составляющие.

Как выбрать плавленый сыр

Конечно, в магазинах можно найти и качественный, то есть не вредный плавленый сыр. Но для этого нужно вооружиться кое-какими знаниями.

Вот на что нужно обратить внимание:

Уровень pH

Историчеки плавленый сыр делали из твердых и дорогих сортов зрелого сыра. Теперь же большинство из них производится из творога. О том, из чего сделан продукт, расскажет его уровень pH. Если продукт изготовлен из зрелого сыра, то pH готового товара будет в районе 5. Если сырье – творог, сухое молоко, казеинаты – pH у таких сыров выше.

Белок

Еще один важный показатель сыра плавленого – содержание белка. Чем больше этого вещества, тем больше использовалось молочных продуктов. 

Добавки для вкуса

В последнее время производители нас радуют и разнообразием вкусов. Появились плавленые сыры с ветчиной, грибами, беконом, зеленью. Они должны быть натуральными. 

Полистирол

На этикетке плавленого сыра не должно быть аббревиатуры PS, что означает полистирол, который нельзя использовать для упаковки пищевых продуктов. Чтобы стать жертвой дешёвой продукции следует тщательно выбирать продукты и изучать составляющие.

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