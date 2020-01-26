Выпил молока и сердцу хана: названо самое опасное молоко

Не всякое молоко полезно для здоровья / Instagram

Многие из нас наивно думают, что молоко – самая безопасная еда. Ассоциативный ряд понятен, ведь именно с молока начинается наша жизнь – малышей кормят молоком, молочной кашей.

Вот тут наша беспечность играет с нами в злую шутку, и мы добровольно употребляем яд, да еще и думаем, что при этом организм свой насыщаем полезными веществами.

Все это сказки. А самая большая ложь - это заявления некоторых псевдо-экспертов о том, что обезжиренное молоко безумно полезно, ведь жиры несут здоровью исключительно вред.

Почему нельзя пить обезжиренное молоко

Во-первых, обезжиренное молоко вообще очищено от полезных свойств. Но мало того, что такой молочный продукт не несет ничего хорошего организму, так он еще и вредит!

Ученые пришли к неутешительному и устрашающему выводу: во время обезжиривания молока уменьшается в нем количество полезных веществ, а также (внимание!) появляются вредные трансжиры. А трансжиры – это возбудители болезней сердечно-сосудистой системы. Таким образом, обезжиренное молоко вредно.

Почему нельзя пить обезжиренный кефир

Обезжиренный кефир вреден, как и обезжиренное молоко, да и любой обезжиренный молочный продукт. Кефир нормальной жирности, а также молоко, содержат полезный для человеческого организма кальций. Все мы знаем, что кальций делает наши зубы и кости крепкими. Также в кефире и в молоке есть калий, который нужен сердцу, и холин, который нормализует уровень холестерина в организме.

Так вот, чтобы кальций, калий и холин наш организм нормально усвоил, нужны жиры. Жиры в данном конкретном случае – это своего рода катализатор в химической реакции расщепления и усвоения витаминов и микроэлементов.

И вот сами можете прийти к неутешительному выводу: если жирность молока и кефира равна нулю, то калий, кальций и холин не усвоятся организмом. Таким образом содержание полезных кисломолочных бактерий свелось к минимуму вследствие процесса обезжиривания. Ответ на вопрос - веден обезжиренный кефир или нет – очевиден. Вреден, и еще как!

Чем опасны трансжиры

В процессе обезжиривания молочных продуктов образовываются трансжиры. Трансжиры очень опасны для организма человека - они повышают риск возникновения холестериновых бляшек. Засорённые сосуды ухудшают кровоток, заставляют с напряжением работать сердце. Недостаточное кровоснабжение мозга повышает риск возникновения инсульта. А напряжённая работа сердца приводит к износу сердечной мышцы и инфаркту. Поэтому выпил стакан молока – и сердцу хана.

Почему нельзя пить обезжиренный йогурт

Пристрастие к йогуртам жирностью 1 % может стать причиной не только вышеперечисленных проблем со здоровьем, а и депрессии и чрезмерной раздражительности. Кроме того, ученые доказали, что присутствие обезжиренных продуктов в ежедневном рационе нарушает обмен веществ – так что не удивляйтесь потом, почему, поедая пачками продукты без жира вы не контролируете свою фигуру. Проблема в том, что обезжиренные молочные продукты безвкусны, и чтобы их покупали, производители "пичкают" их сахаром и другими не самыми полезными веществами.

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