Коронавирус в Китае: названы симптомы смертельной болезни

Коронавирус убил уже 56 человек / Reuters

Китайские ученые назвали симптомы коронавируса нового типа, который продолжает массово "косить" людей. Оказалось, что кашель – не единственный признак заболевания.

В Народной больнице Уханьского университета провели исследование и выяснили, что на начальной стадии заболевание может протекать без таких характерных симптомов, таких как кашель и лихорадка. Некоторые инфицированные жаловались на диарею, тошноту, головную боль, ощущение стеснения в груди и общую слабость. Кроме того, люди, подхватившие китайский вирус, страдали конъюнктивитом, передает агенство Синьхуа.

По состоянию на воскресенье, 26 января, более 2000 человек во всем мире заразились новым коронавирусом 2019-nCoV, большинство из них - в Китае. При этом вирус в Китае уже забрал жизни 56 человек.

Глава КНР Си Цзиньпин признал, что темпы распространения опасного коронавируса в КНР ускоряются. По его словам, ситуация непростая. При этом он призвал ЦК Коммунистической партии Китая активно участвовать в решении этой проблемы.

Симптомы коронавируса / Фото tsn.ua

Читайте такжеКоронавирус из посылок AliExpress: медик рассказала, как защититьсяНапомним, в Китае коронавирус нового типа унес первую жизнь медицинского работника. Инцидент произошел в Ухане. Болезнь у 62-летнего хирурга Лян Удуна заподозрили еще на прошлой неделе. Отмечается, что мужчину сразу госпитализировали в городскую больницу, но несмотря на все принятые меры хирург умер.

Как сообщал Главред, украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой запретить въезд в Украину и торговлю с Китаем. Причиной стало распространение смертельного заболевания, которое вызывает новый коронавирус.

Тем временем стало известно, что если в аэропорту Борисполь обнаружат пассажиров с подозрением на коронавирус, их немедленно доставят в Александровскую клиническую больницу.