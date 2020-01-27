Диетолог развеяла миф о популярном свойстве грейпфрута

Грейпфрут - Фото pixabay.com

Грейпфрут – популярный продукт среди худеющих, ему часто приписывают волшебную способность расщеплять жир в теле и содействовать быстрому похудению. Однако, на самом деле грейпфрут не имеет жиросжигающих свойств, хотя и может сослужить хорошую службу для тех, кто сидит на диете. Об этом заявила московский диетолог Антонина Стародубова.

Эксперт отметила, что грейпфруты содержат много жидкости, пищевых волокон, антиоксидантов, витаминов и микроэлементов, а также органических кислот. Из-за характерного вкуса этим фруктам часто приписывают способность расщеплять жиры. Однако, по словам диетолога, подобное утверждение ошибочно, передает ИА Москва.

Грейпфрут - польза

Тем не менее грейпфруты можно и нужно включать в рацион тех, кто хочет сбросить лишние килограммы. Калорийность грейпфрута очень невысока – всего лишь 35 ккал на 100 граммов. Кроме того, грейпфрут содержит клетчатку, которая способствует длительному насыщению. Также в этих фруктах содержится флаваноид нарингенин, который повышает чувствительность к инсулину и снижает уровень "плохих" липидов крови.

Диетолог советует употреблять грейпфрут приблизительно 2-3 раза в неделю по приблизительно 250 граммов в день.

Как выбрать грейпфрут

При выборе грейпфрута стоит обратить внимание на цвет - не менее 2/3 поверхности должны иметь желтую окраску без зелени. Стоит учесть, что если вы купите незрелый фрукт, то в процессе хранения он не дозреет.

Грейпфруты имеют выраженный горьковатый вкус. Если вам нравятся более сладкие плоды, то нужно выбирать сорта с красной мякотью. Отличить их можно по цвету кожуры: у грейпфрутов с красной мякотью она желтовато-оранжевая и оранжево-розовая, со светлой - соломенно-желтая.

Читайте такжеУченые назвали аллигаторову грушу самой лучшей ягодой для похудения

Напомним, ранее ученые рассказали о вреде цитрусовых для организма. Одним из наиболее коварных плодов исследователи называют грейпфрут.