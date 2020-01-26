"Способность вируса усилилась": в Китае выяснили, когда коронавирус заразен

Коронавирус из Китая / Фото Reuters

Медики выяснили, когда смертельный китайский коронавирус поражает людей. Глава Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя сообщил, что коронавирус 2019-nCoV заразен и во время инкубационного периода.

По данным The Guardian, данное свойство нового коронавируса негативно влияет на усилие по сдерживанию эпидемии. Отмечается, что инкубационный период длиться от одного до 14 дней. При этом у зараженного может не быть никаких симптомов заболевания.

"Похоже, что способность вируса передаваться от человека к человеку усилилась. Специалисты полагают, что эпидемия перешла в сравнительно серьезную и сложную стадию", - сообщил чиновник.

На данный момент информация про китайский коронавирус ограничена, из-за чего неизвестно, какие риски могут нести мутации вируса 2019-nCoV.

На данный момент известно об около 2000 зараженных в мире, а также о 56 случаях летального исхода.

Как ранее сообщал Главред, китайские ученые назвали симптомы коронавируса нового типа, который продолжает массово "косить" людей.