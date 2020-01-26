Коронавирус в Китае: появилось жуткое видео из китайской больницы

Коронавирус в Китае / скриншот

Коронавирус нового типа быстро распространяется в Китае. В одной из больниц сняли жуткие кадры с зараженным пациентом.

На видео, которое обнародовало издание Daily Mirror, видно трясущегося человека на больничной койке. Возле больного стоит женщина в маске и держит его голову.

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Отмечается, что в Ухане, откуда начал распространятся китайский коронавирус, все больницы переполнены и пациенты вынуждены ждать, когда врачи смогут оказать им помощь.

По словам 36-летней местной жительницы, она неделю пыталась проверить мужа на коронавирус 2019-nCoV.

Как ранее сообщал Главред, академик Китайской академии инженерных наук Вэнь Юймэй считает, что примерно через 20 дней темпы распространения вируса 2019-nCoV могут замедлиться.