Коронавирус в Китае: появилось жуткое видео из китайской больницы

Больницы в Ухане переполнены и врачи не успевают всем вовремя оказывать помощь.
Коронавирус нового типа быстро распространяется в Китае. В одной из больниц сняли жуткие кадры с зараженным пациентом.
На видео, которое обнародовало издание Daily Mirror, видно трясущегося человека на больничной койке. Возле больного стоит женщина в маске и держит его голову.
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Отмечается, что в Ухане, откуда начал распространятся китайский коронавирус, все больницы переполнены и пациенты вынуждены ждать, когда врачи смогут оказать им помощь.
По словам 36-летней местной жительницы, она неделю пыталась проверить мужа на коронавирус 2019-nCoV.
Как ранее сообщал Главред, академик Китайской академии инженерных наук Вэнь Юймэй считает, что примерно через 20 дней темпы распространения вируса 2019-nCoV могут замедлиться.