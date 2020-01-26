Китайский коронавирус: в Минздраве дали совет, как уберечься

Симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание, подчеркнули в Минздраве

В связи с распространением коронавируса из Китая, Министерство здравоохранения Украины советует гражданам и путешественникам придерживаться обычных мер предосторожности.

"Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов, которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома", - говорится в сообщении на сайте Минздрава.

Отмечается, что основными клиническими признаками и симптомами коронавируса 2019-n-CoV являются лихорадка и затрудненное дыхание.

Читайте такжеЗеленскому рассказали о готовности украинских медиков к коронавирусуВ случае появления симптомов, свидетельствующих об острых респираторных заболеваниях во время путешествия или после него, Минздрав рекомендует путешественникам обратиться к врачу и предоставить сведения об истории путешествий.

Среди стандартных рекомендаций Всемирной организации здравоохранения для широкой общественности по уменьшению влияния и передачи ОРВИ приводятся следующие:

часто мыть руки или обрабатывать дезинфицирующими средствами;

во время кашля и чихания прикрывать рот и нос бумажным платком, а использованный платок немедленно выбросить и помыть руки;

избегать тесного контакта со всеми, у кого лихорадка и кашель;

если есть повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, нужно как можно быстрее обратиться к врачу и сообщить ему предыдущую историю путешествий;

посещая живые рынки в районах, в которых сейчас фиксируются случаи нового коронавируса, избегать контакта с живыми животными;

не употреблять сырых или недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения.

Министерство здравоохранения Украины и координационный штаб ежедневно предоставляют актуальную информацию о случаях заболевания, вызванных новым коронавирусом, добавили в пресс-службе ведомства.

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Напомним, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус – 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

При этом заболевания уже зафиксированы в США, Таиланде, Южной Корее, Японии, Австралии, Франции и Канаде.