Киев усиливает меры для защиты украинцев от коронавируса: что известно

В аэропорту Борисполь пассажиры авиарейсов из Китая проходят температурный скрининг

Из-за угрозы распространения коронавируса с 26 января в аэропорту Борисполь все пассажиры прямых авиарейсов из Китая проходят температурный скрининг тела, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Специалисты санитарно-карантинного подразделения Министерства здравоохранения подготовлены, укомплектованы инфракрасными термометрами и уже работают в аэропорту", - написал он на своей странице в Facebook.

Гончарук заявил, что проверку пройдут абсолютно все пассажиры, кто приехал в Украину и кто путешествует транзитом.

По словам премьера, такую проверку организовали только на прямые рейсы из Китая. Из числа прибывших людей случаев заражения коронавирусом не обнаружили.

Читайте такжеКитайский коронавирус: в Минздраве дали совет, как уберечься"Такие же проверки работают в других аэропортах мира. Например, если человек приезжает в Киев транзитом, например, через Милан, то температурный скрининг этот человек пройдет в Милане. Сегодня наши специалисты уже встретили первый рейс из Китая, на нем было 150 человек. Ни одного человека из них, у которых были признаки заболевания, не выявили, все - допущены на территорию Украины", - подчеркнул Гончарук.

Также обязательный специальный обзор ветеринарными службами проходят и животные, ввозимые на территорию Украины.

Премьер-министр отметил, что на пунктах въезда в Украину усилили контроль для своевременного выявления возможных случаев заболевания.

По его словам, в настоящее время в стране случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано.

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Напомним, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус – 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

При этом заболевания уже зафиксированы в США, Таиланде, Южной Корее, Японии, Австралии, Франции и Канаде.