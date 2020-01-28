Как отбить тягу к сладкому: названы топ-10 продуктов

Преодолеть тягу к сладкому поможет ряд продуктов / Фото pixabay.com

Тяга к сладкому - бич многих девушек, которые стремятся сбросить лишние килограммы, но не могут устоять перед очередной шоколадкой. Особенно это актуально в холодное время года, когда сладости могут значительно улучшить настроение хотя бы на время. Нутрициолог Анна Никольская пояснила, как отбить тягу к сладкому и чем заменить сладости, если уж очень хочется пожевать что-то вкусненькое.

"Часто причина тяги к "запрещённой" еде в виде конфет, печенья, тортиков, шоколадок, фастфуда и прочему очень простая - вы просто не добираете часть важных нутриентов из своего базового рациона", - написала Никольская в Instagram.

Также эксперт опубликовала список из 10 продуктов и порекомендовала включать их регулярно в свой рацион. Они помогут преодолеть тягу к сладкому:

семена тыквы;

зелёная чечевица;

красный перец;

брокколи;

чёрная смородина;

корица;

корень имбиря;

зелень петрушки;

квашеная капуста;

кунжут.

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Напомним, ранее врач и диетолог Виктория Кляуз рассказала, как не переесть сладкого, и объяснила причины, по которым у нас возникает непобедимая тяга к шоколаду, конфетам и тортикам. Также эксперт рассказала, что есть, чтобы не хотелось сладкого.