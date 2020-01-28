Как отбить тягу к сладкому: названы топ-10 продуктов

Если вам все время хочется сладенького, значит вы не добираете часть важных нутриентов из базового рациона.
Тяга к сладкому - бич многих девушек, которые стремятся сбросить лишние килограммы, но не могут устоять перед очередной шоколадкой. Особенно это актуально в холодное время года, когда сладости могут значительно улучшить настроение хотя бы на время. Нутрициолог Анна Никольская пояснила, как отбить тягу к сладкому и чем заменить сладости, если уж очень хочется пожевать что-то вкусненькое.
"Часто причина тяги к "запрещённой" еде в виде конфет, печенья, тортиков, шоколадок, фастфуда и прочему очень простая - вы просто не добираете часть важных нутриентов из своего базового рациона", - написала Никольская в Instagram.
Также эксперт опубликовала список из 10 продуктов и порекомендовала включать их регулярно в свой рацион. Они помогут преодолеть тягу к сладкому:
- семена тыквы;
- зелёная чечевица;
- красный перец;
- брокколи;
- чёрная смородина;
- корица;
- корень имбиря;
- зелень петрушки;
- квашеная капуста;
- кунжут.
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Напомним, ранее врач и диетолог Виктория Кляуз рассказала, как не переесть сладкого, и объяснила причины, по которым у нас возникает непобедимая тяга к шоколаду, конфетам и тортикам. Также эксперт рассказала, что есть, чтобы не хотелось сладкого.