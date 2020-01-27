Коронавирус скоро попадет в Украину, принятые меры не спасут: вирусолог дала мрачный прогноз

Вирусолог Алла Мироненко рассказала о китайском вирусе/ Главред

С начала года власти Китая сообщили о неизвестном науке коронавирусе 2019-nCoV. Эпидемия началась с рынка морепродуктов китайского города Ухань, откуда изначально стали госпитализировать людей. Изначально вирус приняли за пневмонию. Но позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид тяжелого острого респираторного синдрома, вызванного коронавирусной инфекцией.

Как следствие – Ухань и ряд других городов-миллионников в Китае из-за коронавируса пришлось закрыть на карантин, так как количество заболевших продолжало расти с каждым днем. Только в Китае уже известно о 80 летальных случаях и более 2,5 тысячах случаев заражения этим вирусом.

Но несмотря на предосторожности, неизученный наукой коронавирус успел распространиться и в других странах. Так, случаи заболевания были зафиксированы в США, Канаде, России, Японии, Австралии, Франции, Непале, Сингапуре. Но пока распространение вируса, по меркам Всемирной организации здоровья, еще не достигло планетарных масштабов. И пока странам рекомендовали ограничиться проверками состояния здоровья людей, приезжающих в страны с меньшим распространением болезни.

Читайте такжеЗаболеет миллиард: астролог рассказал о жутких последствиях коронавирусаКоронавирус в Украину пока не добрался, но с конца прошлой недели уже были приняты меры по его возможному выявлению. В частности, в столичном аэропорту Борисполь медико-санитарные бригады встречают самолеты, которые прилетают из Китая и измеряют температуру тела пассажиров.

Почему коронавирус появился именно в Китае, как выявить коронавирус, стоит ли бояться продуктов или посылок из Китая и как уберечься от неизвестной недуги, когда ждать коронавирус в Украине Главред спросил у заведующей отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им.Громашевского Аллы Мироненко.

- Алла Петровна, есть ли у вас предположения, почему этот вирус стартовал именно в Китае? Могло ли его появление стать случайностью или возможен умысел китайских властей в сокращении населения страны? К тому же, это уже далеко не первая эпидемия, когда вирус внезапно начинается именно в Китае…

- Понимаете, жителей Китая очень много, при этом они едят всё, причём многое даже термически не обрабатывают. Мы это знаем. Потому вероятность селекции вируса и преодоления межвидовых барьеров тоже очень высока. То есть, если думать о том, что источником заражения были летучие мыши или змеи, что ещё толком непонятно, то те вирусы, которые им присущи, при отсутствии термической обработки могут каким-то образом попадать в человеческую клетку и могут измениться так, что вызывают такие заболевания у людей, которых раньше не было.

То есть, для этого не обязателен какой-то умысел - природа всё делает сама. К тому же, это не первый случай появления нового вируса и думаю, что не последний. А население планеты растет и там, где его больше всего, там они и быстрее развиваются. Кстати, насчёт численности населения. Китаю, как он считает, не хватает трудоспособного населения. То есть, нация стареет, потому что они у них был период, когда действовал закон "одна семья - один ребёнок". И потому сейчас в Китае, несмотря на то, что их очень много, пришли к выводу, что кто-то должен работать, платить налоги, чтобы платить пенсионерам пенсии. Потому версия о возможном сокращении населения ложная.

- Согласно официальным сообщениям китайских властей жертвами вируса более 80 человек, почти 3 тысячи заболели. Зная специфику китайского режима, может ли официальная статистика быть существенно занижена?

- Официальная статистика всегда и везде занижена. Разница лишь в том, что у одних она мало занижена, но, например, если говорить о нас, то при увеличивающейся смертности, наша катастрофически занижена. Все потому, что люди плохо обращаются к врачам. Если говорить о Китае, то в Китае занижена даже статистика по количеству населения, так как многие там скрывают отсутствие свидетельства о рождении.

Алла Мироненко не исключает, что статистика Китая может быть занижена

- По каким симптомам можно определить возможное заражение коронавирусом? На что он похож?

По симптомам его вряд ли можно распознать. По данным ВОЗ, должна быть эпидемиологическая связь с Китаем. То есть, либо человек имеет пневмонию и тяжёлое течение заболевания, то ли он приехал из Китая либо общался с больным, который оттуда приехал. Кроме того, есть подозрение, если традиционное лечение не даёт ожидаемого улучшения. В остальном распознать вирус можно только лабораторными методами. Но пока они только разрабатываются. Например, в немецкой клинике Шарите уже есть даже протокол лечения, но у нас в стране их пока нет. Соответственно, пока нет зафиксированных случаев, то нет и необходимости тестировать. Тем более, что сейчас уже началась эпидемия гриппа, и неизвестно, почему может быть температура. Есть много вирусов гриппа, которые мы выделили и тестируем. Но отличить коронавирус можно разве что в том случае, если есть пневмония, ОРВИ и это не грипп. Если тяжелого течения нет, то никто обычно и не проверяет, что это было. Тестируют уже тогда, когда, например, есть очаг пневмонии, который лечат, но ничего не помогает. И тем более, если есть связь с Китаем, то уже можно предположить возможность коронавируса.

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Прежде всего, те люди, которые были в Китае или общались с теми, кто оттуда вернулся. Пока точнее сказать нельзя, кто, взрослые или дети больше подвержены вирусу. ВОЗ отдал на рассмотрение отдельных стран вопрос закрытия или введения органичительных мер в стране. К счастью, слишком высокой летальности пока нет и может быть, этот коронавирус через какое-то время превратится в вирус, который вызывает обычную простуду, то есть, в один из 200, которые мы знаем. Потому единственно верный на сейчас путь – носить маску и мыть руки, так как все то, что приносит со слизью или с какими-то частицами от больного, при условии наличия вируса может спровоцировать начало инфекционного процесса.

- Появилась информация, что в отсутствие вакцины от коронавируса якобы может помочь даже противогриппозная вакцина от РНК-вируса. Так ли это?

- Нет. Противогриппозная вакцина защищает только от тех штаммов, которые включены в ее состав. Коронавирус – совершенно другой вирус с другими антигенами. Вакцина от гриппа только от гриппа. Конечно, чем больше людей будет привито от гриппа, то они им не заболеют, а значит, и легче будет выявлять тех, кто заболел. Но от инфицирования коронавирусом она не защищает.

- Заявлено, что клинические испытания вакцины против коронавируса могут начаться только летом. Почему так долго? И каких масштабов может достичь эпидемия за полгода?

- Для того, чтобы сделать вакцину и ее испытать, как минимум необходимо полгода. Максимум – четыре месяца в страшном темпе. Но я бы не рисковала прививаться вакциной от нового возбудителя, которую никак не испытали. Тем более, что такое массовое распространение, то возникает вопрос – кого прививать? Всех? Если есть легкие формы, тот этот коронавирус может повсеместно распространиться по всему миру, и мы даже не будем точно знать, какой конкретно этот вирус. При том, что инкубационный период коронавируса составляет до двух недель, за это время человек может прилететь, пойти на работу и только потом заболеть. И за это время он может контактировать с массой людей, и в таком случае это невозможно контролировать. Единственное, что можно будет предпринять за это время – научиться вовремя реагировать и, хотя бы, правильно его распознавать.

- Как считаете, стоило ли Украине временно прекратить авиасообщение с Китаем, пока у нас еще не зафиксирован ни один случай? Либо достаточно медико-санитарных проверок самолетов в Борисполе?

- Те меры, которые приняты, ничего не дадут. Попадание коронавируса в Украину – только вопрос времени. Как я уже говорила, беда в длинном инкубационном периоде. Максимум, из-за него, попадание вируса к нам может растянуться на какой-то месяц. Но что нам даст этот месяц? Разве у нас появятся лекарства? Ведь еще нет специфического лечения, потому что для получения специфического лекарства нужны годы, чтобы его создать и испытать, проверить, что оно не вызывает более тяжелых побочных эффектов, чем при угрозе заражения. Конечно, без проверок тоже не обойтись. Если, например, человек прилетел явно больным, то надо выяснить, чем именно он болен. Грипп вычислить проще – для этого есть и экспресс-тесты, и ПЦР, и можно отправить в больницу, как это уже делалось при пандемии гриппа в 2009 году.

Читайте такжеКоронавирус в Китае: названы симптомы смертельной болезни- В таком случае, как скоро вирус может оказаться в Украине? Какими еще путями он может к нам попасть? Стоит ли украинцам лучше присматриваться к продуктам питания, произведенным в Китае (например, к рыбе), к посылкам из Китая?

- Единственный вариант - с больным человеком, больше никак. Так как вирус долго не живет, в посылке он не выживет. Только если мы начнем есть живых летучих мышей, привезенных из Китая.

- Кстати, если говорить о продуктах, то погибают ли подобные вирусы при их термической обработке?

Как я уже говорила, вирус - это вообще нестойкое создание. Конечно, есть вирусы, которые передаются через кровь, как например, вирус гепатита В, потому что для него белки крови работают как стабилизаторы. Все вирусы, которые передаются воздушно-капельным путем, такие как корь, грипп, ими заразиться легче, но сам вирус не живет без клетки и быстро погибает. Для его гибели достаточно попадания солнечного света и высокой температуры, так как у вирусов нет механизмов для приспособления к внешней среде. Потому, если к примеру, сырую рыбу приготовить как обычно, то, однозначно, вирус погибнет.