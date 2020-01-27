Китай выделил баснословную сумму на борьбу с новым коронавирусом

Китайский коронавирус / Фото Reuters

Власти Китая выделили миллиарды на борьбу с эпидемией коронавируса нового типа. Так, на борьбу бросили 60, 33 миллиарда юаней или примерно 8,74 миллиарда долларов.

По данным Reuters, всю сумму выделили Министерство финансов и Национальная комиссия здравоохранения Китая.

На данный момент известно о 81 смерти от пневмонии, которую вызвал китайский коронавирус. При этом количество зараженных возросло до 2744 человек.

В то же время, в Австралии уже подтвердили пять случаев заболевания коронавирусом из Китая. Так, зараженные были зафиксированы в Сиднее и Мельбурне.

При этом украинский Минздрав рекомендует мыть руки и обрабатывать дезинфицирующими средствами, прикрывать рот во время кашля и чихания, избегать контакта с больным человеком, обратиться к врачу при первых же симптомах заболевания и не употреблять в пищу продукты, которые не прошли хорошую тепловую обработку.

Как ранее сообщал Главред, в России более 100 человек обратились к медикам с жалобами на симптомы, свидетельствующие о заболевании китайским вирусом.