В Украине зафиксирован первый случай коронавируса: все подробности

Коронавирус / Reuters

В Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Данный случай является первым с начала текущего года.

"По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) – три, грипп А нетипичный – один, грипп В – три, аденовирус – два, бокавирус – один, короновирус – один и риновирус – один", - говорится в сообщении государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" в Facebook.

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При этом не указано, какой именно из 40 штаммов зафиксирован неизвестно, но официально Минздрав заявил, что коронавирус 2019-nCoV в Украине не обнаружен.

Кроме того, сообщается, что с начала эпидемиологического сезона на грипп и ОРВИ заболели 10920 украинцев.

Как ранее сообщал Главред, в России более 100 человек обратились к медикам с жалобами на симптомы, свидетельствующие о заболевании китайским вирусом.