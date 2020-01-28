"Начинает разрушаться": украинский врач сделал неожиданное заявление о вирусе из Китая

Коронавирус в Китае / Reuters

На китайском курорте Хайнань нет угрозы заражения новым смертельным коронавирусом. По словам украинского врача нетрадиционной китайской медицины Александра Ковботы, ученые уже исследовали вирус.

"Те случаи, о которых пишут, это не хайнаньские люди, а хубейские, которые бежали и с собой принесли. Их просто закрыли, изолировали – и все, по всему Хайнаню", – рассказал врач в комментарии Обозревателю.

При этом он уверяет, что лекарство от китайского коронавируса уже существует, как и тест, выявляющий его в организме.

"Во-вторых, вирус слабый, под действием температуры до 50 градусов погибает в течение 23-30 минут. В-третьих, спирт 75% разрушает действие вируса. И, в-четвертых, температура воздуха выше 20 градусов – он живет недолго и тут же начинает разрушаться. Поэтому на Хайнане, здесь же температура воздуха высокая, вирус может разрушаться сам по себе. Здесь нет никакой перспективы развития", – сообщил Ковбота.

Также он напомнил о ситуации с тяжелым острым респираторным синдромом, который также диагностировали в Китае.

"Только два места в Китае, где не было его, – это Хайнань и Тибет. От ТОРС тогда в Китае умерло 900 человек, а в Америке сейчас от гриппа – 6000. Так что ничего страшного. Приезжайте в гости", – подытожил врач.

Как ранее сообщал Главред, представители Всемирной организации здравоохранения объявили о повышении угрозы распространения нового страшного коронавируса из Китая