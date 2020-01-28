"Начинает разрушаться": украинский врач сделал неожиданное заявление о вирусе из Китая

Александр Ковбота заверил, что лекарство от китайского коронавируса уже существует.
На китайском курорте Хайнань нет угрозы заражения новым смертельным коронавирусом. По словам украинского врача нетрадиционной китайской медицины Александра Ковботы, ученые уже исследовали вирус.
"Те случаи, о которых пишут, это не хайнаньские люди, а хубейские, которые бежали и с собой принесли. Их просто закрыли, изолировали – и все, по всему Хайнаню", – рассказал врач в комментарии Обозревателю.
При этом он уверяет, что лекарство от китайского коронавируса уже существует, как и тест, выявляющий его в организме.
"Во-вторых, вирус слабый, под действием температуры до 50 градусов погибает в течение 23-30 минут. В-третьих, спирт 75% разрушает действие вируса. И, в-четвертых, температура воздуха выше 20 градусов – он живет недолго и тут же начинает разрушаться. Поэтому на Хайнане, здесь же температура воздуха высокая, вирус может разрушаться сам по себе. Здесь нет никакой перспективы развития", – сообщил Ковбота.
Также он напомнил о ситуации с тяжелым острым респираторным синдромом, который также диагностировали в Китае.
"Только два места в Китае, где не было его, – это Хайнань и Тибет. От ТОРС тогда в Китае умерло 900 человек, а в Америке сейчас от гриппа – 6000. Так что ничего страшного. Приезжайте в гости", – подытожил врач.
Как ранее сообщал Главред, представители Всемирной организации здравоохранения объявили о повышении угрозы распространения нового страшного коронавируса из Китая