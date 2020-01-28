Салют, скорострелы: ученые рассказали, сколько должен длиться хороший секс

Секс / Cosmo

Несмотря на известное утверждение (активно подпитываемое порно) - дескать, хороший секс обязательно должен длиться как можно дольше, для организма качество полового акта не зависит от его продолжительности.

Результаты соответствующего исследования опубликованы в отраслевом издании Freundin. Ученые из Университета штата Пенсильвания (США) провели опрос среди пятидесяти членов Общества секс-терапии (психологов, терапевтов, социальных работников и медсестер), которые много лет консультировали десятки тысяч американцев по вопросам секса.

исследования продемонстрировали - секс длительностью в 1-2 минуты воспринимается как слишком короткий, а от 10 до 30 – слишком длинный. Половой акт длительностью 3-7 минут вполне приемлем, а 7-13 минут - "золотая середина".

Напомним, ранее врачи рассказали о преимуществах с недостатками анального секса До этого ученые рассказали, как легко и просто улучшить сон и секс.