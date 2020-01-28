Удачное окончание: ученые рассказали, как добиться качественного оргазма

Оргазм / Delfi

Смешанный женский оргазм - вовсе даже не миф, хоть и штука не так часто встречающая. Он намного сильнее и дольше обычного.

Портал Cosmo опросил специалистов и те дали конкретные рекомендации по поводу того, как добиваться смешанного оргазма.

1. Пальцы. Ими нужно разными способами прикасаться к клитору - круговыми движениями, туда-сюда, легкими или сильными касаниями.

2. Секс-игрушки. Производители постоянно выкидывают на рынок кучу всяких интимных гаджетов. Стоит начинать с простых форм и постепенно переходить к гораздо более изощренным.

3. Нужная поза.Чтобы получить смешанный оргазм, лучше всего использовать "позу прачки" (в просторечии - раком) и поза "всадница". В них отлично стимулируется клитор, которому нужны легкие движения, и вагина, лучше всего отзывающаяся на довольно сильное давление пениса.

Напомним, ранее эксперт разоблачила мифы о женском оргазме. До этого эксперты рассказали, как женщинам легко и просто получать оргазмы.