Появились первые зараженные коронавирусом среди не посещавших Китай / скриншот

Коронавирус официально добрался до Германии и Японии. Это подтвердили местные власти. Причем речь идет о заражениях среди людей, которые бывали в Китае.

Так, 33-летний немец из Штарнберга заразился, когда общался с китайским коллегой. Тот посетил Германию на прошлой неделе.

В Японии коронавирус 2019-nCoV подхватил водитель автобуса после того, как в начале января перевозил туристов из китайского города Ухань.

Всего в Японии коронавирус зафиксирован у 6 шести человек, 5 из которых заболели после посещения Китая.

По последним данным на 28 января, всего от коронавируса:

погибло – 107 человек;

выздоровело – 63;

им заражено – 4474 чел.

Напомним, из-за стремительного распространения коронавируса китайские власти объявили о введении военного положения на севере страны.

Ранее доктор Комаровский развенчал популярные мифы о коронавирусе. Известный педиатр прошелся по популярным убеждениям о вирусе из Китая, которые распространяют в Сети.