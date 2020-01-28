Вирус в Китае: в Минздраве высказались о вакцине

От китайского вируса нет вакцины, отметили в Минздраве / Reuters

Член экспертной группы оперативного штаба Министерства здравоохранения Сергей Дубров сообщил, что вакцина, которая может побороть китайский вирус, - коронавирус нового типа - пока не создана.

Сейчас нет вакцины против нового коронавируса, рассказал Дубров во время брифинга.

По его словам, люди, которые размещают в Сети сообщения о продаже "вакцины от коронавируса", хотят обогатиться на панике.

"Вакцины против нового коронавируса не существует и нет. Это действительно люди, которые хотят обогатиться на панике, которая, возможно, имеет место", - заявил член экспертной группы. Ранее стало известно, что украинцы начали зарабатывать на коронавирусе - на украинских платформа онлайн-продаж появились объявления о продаже "средств для защиты" от вируса.

Напомним, в Китае людей "косит" коронавирус 2019-nCoV, эпицентр заболевания - город Ухань, его закрыли. Также появилась информация, что новый вирус зафиксирован и в ряде других государств.

Новый коронавирус в Украине не был диагностирован. По состоянию на 28 января вирус в Китае убил уже 106 человек, а инфицированы - 4 тысячи 600.